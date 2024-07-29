موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، ضمن مباراة هامة من مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري 2023-2024.

الأهلي وبعد الانفراد بصدارة الترتيب، سيطمح لمواصلة الانتصارات على البنك الأهلي، للاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري، الذي يحتاج إلى الفوز في ثلاث مباريات فقط لحسمه بشكل رسمي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الخميس 1 أغسطس 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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