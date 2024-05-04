موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد الاتحاد السكندري ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري 2023-2024.

يدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الدفاع عن اللقب الذي تبدو المنافسة عليه قوية هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 هو الثلاثاء 7 مايو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري لكرة القدم عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على شاشتها.

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