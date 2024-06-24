تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل المنتخب الأرجنتيني، مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يلعب امام تشيلي على ملعب ميت لايف.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني، للحفاظ على لقبه بعدما نجح في الفوز على كندا بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، وتعادلت تشيلى مع بييرو سلبيًا.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2024، هو يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على ملعب ميت لايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراة الموعد الملعب الأرجنتين - تشيلي الأربعاء 26 يونيو 2024،

04:00 مصر والسعودية ميت لايف

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام تشيلي في كوبا أمريكا 2024: