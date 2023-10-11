تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الكل ينتظر موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي من أجل مشاهدة مباراة لاتينية من العيار الثقيل في تصفيات كأس العالم 2026..

الأرجنتين تحتل المركز الثاني في المجموعة المجمعة لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بفارق الأهداف عن البرازيل ولكليهما 6 نقاط من تحصيل العلامة الكاملة في المجموعة من مباراتين.

ليونيل ميسي موجود في قائمة الأرجنتين رغم أنه كان مصابًا طيلة الفترة الماضية مع فريقه إنتر ميامي، لكن من غير المرجح أن يعتمد عليه ليونيل سكالوني.

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بينما تحتل باراجواي المركز السادس برصيد نقطة واحدة، إذ اكتفت بتعادل واحد في مباراتيها الأوليين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على ملعب "مونومونتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 02:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عادة، لكن مباراة الأرجنتين وباراجواي ستنقل عبر قناة SSC .

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأرجنتين - باراجواي الجمعة 13 أكتوبر 2023

02:00 مصر والسعودية SSC HD مونومونتال فارس عوض

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل:: 4-4-2

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس تاليافيكو - جيرمان بيتزيلا - كريستيان روميرو - خوان فويث

لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - أليكسيس ماك أليستر - جيوفاني لو سيلسو

جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع لباراجواي

من المتوقع أن يدخل المدرب باروس سكيلوتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كارولس كورونيل

بلاس ريفيروس - جوستافو جوميز - فابيان بالبوينا - روبرت روخاس

دييجو جوميز - أندريس كوباس - ماتياس فياسانتي

رامون سوزا - ميجيل ألميرون - جابرييل أفالوس