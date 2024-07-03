تعرف على موعد الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام الإكوادور في ربع النهائي، على ملعب إن آر جي.

الأرجنتين تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة بينما احتلت الإكوادور وصافة مجموعتها لذلك ضربا موعدًا في ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، هو يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على ملعب إن آر جي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراة الموعد الملعب الأرجنتين - الإكوادور الجمعة 5 يوليو 2024،

04:00 مصر والسعودية إن آر جي

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام الإكوادور في كوبا أمريكا 2024