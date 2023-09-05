موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وبالطبع يعد منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم الماضي من أقوى المنتخبات في أمريكا الجنوبية والعالم أجمع، ويبدأ أولى جولاته في التصفيات بمواجهة المنتخب الإكوادوري العنيد، وبالتأكيد يسعى التانجو لتصدر التصفيات منذ البداية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 على ملعب مونومونتال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد المباراة على شاشتها.

ولهواة البث المباشر يمكنكم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - الإكوادور الجمعة 8 سبتمبر 2023

03:00 مصر والسعودية beIN Sports مونومونتال

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا - نيوكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي بول

خط الهجوم: نيكولاس جونزاليس - أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي