موعد مباراة الأهلي السعودي ضد ضمك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف الأهلي السعودي نادي ضمك في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وذلك في ستاد الملك عبد العزيز.

يعيش النادي الأهلي أوقاتًا صعبة بعد بدايته القوية للدوري السعودي هذا الموسم، فالراقي لم يفز في آخر 4 مباريات له في الدوري، واكتفى بنقطة التعادل في الديربي ضد الاتحاد ثم أمام العين، وذلك قبل الخسارة المذلة في الكلاسيكو ضد الشباب بالثلاثة والهزيمة في الجولة السابقة من الفيصلي بهدفين لهدف.

مازال الأهلي السعودي منافسًا على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رغم إخفاقات الجولات الأخيرة، فهو في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وتفصله عن الشباب المتصدر 10 نقاط.

على الجانب الآخر، يعاني نادي ضمك بشدة منذ بداية الموسم، وهو متواجد في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحتاج للفوز على الراقي في محاولة للخروج من منطقة الخطر.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

فيديو: نتيجة مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي 2021

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد ضمك؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في الجولة 22 من الدوري السعودي 2020-21 هو يوم السبت 6 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442، وسيقام في ستاد الملك عبد العزيز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ضمك؟

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وضمك عبر موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - ضمك السبت 6 مارس 2021،

22 رجب 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية ستاد الملك عبد العزيز

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي

يستمر غياب ليوبومير فيسا ومعتز هوساوي عن الأهلي السعودي في مباراة ضمك للإصابة بتمزق عضلي، كذلك حسين المقهوي الذي بدأ برنامجه التأهيلي بعد الجراحة في أنفه.

أما وضع مباي نيانج فيبقى تحت الشك، إذ يخوض اللاعب برنامج تأهيلي لاستعادة لياقته قبل الانخراط مع ناديه الجديد.

الحالات البدنية للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي pic.twitter.com/n37o0Zbxed — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 4, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

محمد العويس

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - عبد الباسط هندي - عبد الله حسون

نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - إدريس فتوحي - سلطان مندش

عمر السومة

التشكيل المتوقع لنادي ضمك

يغيب عن نادي ضمك في مباراة الأهلي الحارس الاحتياطي محمد المحاسنة، وذلك بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة في الساق اليمنى.

🛬 وصول بعثة الفريق الكروي الأول لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة . pic.twitter.com/KqyBU0STm4 — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) March 5, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

مصطفى زغبة

عبد الله العمار - سيرخيو فيتور - فاروق شافعي - عارف آل حيدر

مهند النجعي

محمد حرزان - دوماجوي أنتوليتش - بدر منشي - كونستانتين بوديسكو

إيميليو زيلايا