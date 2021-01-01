موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة 12 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد برج العرب، مباراة هامة وقوية من كلاسيكيات الكرة المصرية، والتي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد فوز محلي مثير في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف، ويريد مصالحة جماهيره، بعد التعثر الإفريقي، أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله معه بهدفين لكل فريق.

المارد الأحمر ياتي في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 25 نقطة بعد لعب 15 مباراة، والزمالك في الصدرارة برصيد 30 نقطة بعد لعب 13 مباراة.

على الجانب الآخر، الإسماعيلي هذا الموسم، يمر بمرحلة، من أسوأ المراحل في تاريخه إذ لم يتذوق الداراويش هذا الموسم طعم الانتصار إلا في مباراة وحيدة، وسيعمل على إيقاف سلسلة نتائجة السلبية والاستفاقة أمام الأهلي.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري المصري.

وفي الأسطر التالية من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

متى يلعب الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي هو يوم الأربعاء 10 مارس 2021، وستقام في ستاد برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الإسماعيلي - الأهلي الأربعاء 10 مارس 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON TIME SPORT ستاد برج العرب

التشكيل المتوقع للإسماعيلي

يغيب عن قائمة نادي الإسماعيلي في مباراة الأهلي عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي ومحمد صبحي ومحمد صادق وعبد الله جمعة، وذلك لعدم اكتمال جاهزيتهم، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب دراجان يوفيتش بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد فوزي

حسين السيد - أحمد كاستيلو - مروان الصحراوي - محمد هاشم

محمد عادل - محمد حسن

محمد الشامي - شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف

بينسون شيلونجو

التشكيل المتوقع للأهلي

غيابات بالجملة في صفوف الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي للإصابة، حيث يستمر غياب علي معلول ووليد سليمان المصابين في العضلة الخلفية، ويغيب كريم نيدفيد المصاب برشح في الركبة، كما يغيب محمد محمود المصاب بالرباط الصليبي.

والتحق بقائمة المصابين في القلعة الحمراء الظهير الأيسر محمود وحيد، بعد أن خرج في مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا وأوضحت الفحوسات بعد ذلك إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

🗒| إليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري 🦅



🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/kWu9Kb3Kab — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 9, 2021

كذلك يغيب أيمن أشرف وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، وسيفتقد الأهلي لحمدي فتحي بداعي الإيقاف.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا