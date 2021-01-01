موعد مباراة الأهلي والشرطة الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يواجه الأهلي السعودي نظيره الشرطة العراقي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

انتهت مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال بفوز الراقي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وأصبح رصيد صاحب الأرض 4 نقاط في المركز الثالث من ترتيب المجموعة، وبقي نادي الشرطة في المركز الأخير دون نقاط.

تلقى الأهلي هزيمة ثقيلة في أولى مبارياته من الفريق الإيراني بخماسيةٍ لهدفين، وكان على وشك الخسارة في المباراة الثانية من الدحيل القطري، لكن عمر السومة تعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة، أما الشرطة فقد خسر في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من الدحيل واستقلال.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي والقنوات الناقلة.

متى مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي؟

موعد مباراة الأهلي والشرطة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، هو السبت 24 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا 2021 عبر شاشتها.

لكن، تقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والشرطة عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.