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بلال محمد

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الاتفاق v النصردوري روشن السعوديالنصرالاتفاق

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الاتفاق.

النصر لم يصل إلى المستوى المطلوب منه حتى الآن في الموسم، بعد تعادله في مباراتين وفوزه في لقاء وحيد، وسيأمل أن تكون مواجهة الاتفاق هي نقطة الانطلاقة له هذا الموسم، وتحقيق انتصاره الثاني، للدخول سريعًا في سباق المنافسة على اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتفاق والنصر في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 20 سبتمبر 2024 على ملعب نادي الاتفاق.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والنصر على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتفاق - النصرالجمعة 20 سبتمبر 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDملعب نادي الاتفاق

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