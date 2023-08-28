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موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Hilal - Al IttihadGOAL AR
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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، قمة الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الاتحاد، أمام الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور، يقدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم، ويتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات، ويدخل مباراة الهلال بمعنويات مرتفعة بهدف مواصلة الانتصارات للاستمرار على صدارة الترتيب والحفاظ على لقبه.

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أما الهلال، يدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة ويتسلح بالقوة الضاربة، لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، وخطف الصدارة من العميد، ولمواصلة التنافس على لقب الدوري الذي لن يكون سهلًا هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتحاد - الهلالالجمعة 1 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		الأمير عبد الله الفيصل

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 89899كريم بنزيما
  • 9413خاليدو كوليبالي
  • 16874روبرتو فيرمينو
  • 7529نجولو كانتي
  • 18712مارسيلو بروزوفيتش
  • 38255صفقة أخرى
180682 الأصوات

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