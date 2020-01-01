موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

في ظل مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري السعودي، يلتقي فريقي الاتحاد والفيحاء على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 5 محرم 1442 هجريًا، الساعة 8:50 بتوقيت مكة المكرمة.

البرتقالي متواجد في المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري، برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين فقط عن العميد صاحب المركز الثاني عشر، والذي يواصل نتائجه المتواضعة منذ العودة من توقف فيروس كورونا.

تعادل الاتحاد مع الفيصلي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين، بعد ثلاث هزائم متتالية تمكن النمور من الفوز على الاتفاق ثم التعادل إيجابيًا مع عنابي سدير في مباراة متواضعة في الأداء من الفريقين.

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كذلك انتهت مباراة الفيحاء الأخيرة مع الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق بعد أربعة هزائم متتالية، وواصل التعادل في مباراة نادي ضمك التي كانت الأخيرة قبل مباراته المنتظرة مع العميد يوم الإثنين، وبالتأكيد يأمل الفريق بتحقيق أكبر عدد من النقاط ممكن قبل انتهاء الدوري.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والفيحاء والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء؟

سيلتقي الاتحاد مع الفيحاء مساء الإثنين 24 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 5 محرم 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:50 بتوقيت مكة المكرمة، 7:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد والفيحاء مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاتحاد - الفيحاء الجوهرة المشعة الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports 1 HD

ما هو التشكيل المتوقع للاتحاد؟

يُعاني الاتحاد من غياب ويلفريد بوني وكريم الأحمدي للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام الفيحاء.

سيبدأ كاريلي بجروهي في حراسة المرمى، عبد الحميد وفلاته وأوفيني والشمراني في الدفاع، ليوناردو خيل والمالكي والسميري في الوسط، وسيتواجد في الهجوم المولد ورومارينيو أنيس البدري.

التشكيل | 4-3-3

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - برونو أوفيني - عبد المحسن فلاته - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - ليوناردو خيل - خالد السميري

فهد المولد - رومارينيو - أنيس البدري

ما هو التشكيل المتوقع للفيحاء؟

لا غيابات في صفوف الفيحاء قبل مباراة الاتحاد في الدوري السعودي، وسيكون الفريق جاهز لمهمة خطف الثلاث نقاط من العميد.

التشكيل | 4-2-3-1

مسلم آل فريج

بندر ناصر - جيجي - سامي الخيبري - محمد البقعاوي

نيتو - عبد الرحمن البركة

صامويل أوسو - كارلوس فيانويفا - أرسينيو

فانيفا أندرياتسيما