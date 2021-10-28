موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الفتح في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الاتحاد ضيفه الفتح على ملعب الجوهرة المشعة، في المباراة القوية التي تقام بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد قد نجح في استعادة عافيته مجددًا بانتصار صعب على الحزم بهدف نظيف، ليصل إلى صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

أما الفتح الذي بدأ موسمه بصورة مميزة فيأتي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ويدخل المباراة وعينه على مصالحة جماهيره بعد الخسارة من أبها في الجولة الماضية بثلاثية لهدف.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والفتح وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح هو الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.