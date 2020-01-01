موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفتح بملعب الأمير عبد الله بن جلوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح افتتح موسمه بمفاجأة من العيار الثقيل بعدما تمكن من الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، نتيجة لم تكن بالحسبان خصوصًا مع فارق الإمكانات والتاريخ لصالح العالمي.

بينما الاتحاد كانت بدايته خافتة كثيرًا بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه وهُزِم من الاتفاق بهدفين لهدف على ملعب الجوهرة المشعة، لتزداد الانتقادات للمدرب كاريلي وكتيبته وتضعه تحت ضغط الانتصار في الجولة الثانية.

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الفتح سيكون ندًا قويًا للنمور بكل المقاييس، والأكيد أن زملاء فهد المولد سيحاولون بشتى السبل تحقيق أول نقاط لهذا الموسم ومصالحة الجماهير على المستويات المتواضعة في الآونة الأخيرة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد أمام الفتح وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح هو السبت الموافق 24 أكتوبر 2020، الموافق 7 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد والفتح مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.