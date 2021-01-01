موعد مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام العين في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب مدينة الملك سعود، والقنوات الناقلة..

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره العين يوم الثلاثاء المقبل بملعب مدينة الملك سعود الرياضية، وذلك لحساب الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يدخل هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط ليس إلا بس الهزيمة المفاجئة في الجولة الماضية من أبها بهدف نظيف، والتي حرمته من تقليص الفارق مع المتصدر الهلال إلى نقطتين فقط.

يأتي حاليًا العميد في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وكانت الهزيمة على يد أبها هي الأولى منذ قرابة الشهرين على الصعيد المحلي، لذلك فستود كتيبة فابيو كاريلي التأكيد على أنها كانت مجرد كبوة جواد لا سقوط دائم.

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في الوقت نفسه فإن المنافس العين ليس في أفضل أحواله، فحتى الآن في 2021 لم يستطع أن يحقق أي نقطة وتلقى ثلاث خسائر متتالية آخرها من الشباب بثلاثية نظيفة.

يأتي النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط، ويأمل في أن يتمكن من الهروب من القاع ومراكز الهبوط بتحقيق انتصار سيكون مفاجئًا بكل المقاييس على النمور.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والعين وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والعين؟

موعد مباراة الاتحاد والعين هو الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، الموافق 6 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد والعين عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العين - الاتحاد الثلاثاء 19 يناير 2021،

6 جمادى الآخر 1442،

16:00 السعودية، 15:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك سعود الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب فابيو كاريلي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - برونو هنريكي

فهد المولد - رومارينيو - عبد الرحمن العبود

ألكسندر بريجوفيتش

التشكيل المتوقع للعين

من المتوقع أن يعتمد المدرب مايكل سكيبه على التشكيل الآتي: