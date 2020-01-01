موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس العرب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس العرب للأندية في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من النسخة الحالية، وما هي القنوات الناقلة؟

يواجه نادي الاتحاد نظيره الشباب السعودي في نصف نهائي كأس العرب على ملعب نادي الشباب، وذلك يوم الأربعاء القادم 2 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

يُقاتل فريق الاتحاد بقوة على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال حيثُ تعد هي الأمل الأخير المتبقي من الموسم الصعب الذي خاضه الموسم الماضي، والذي كان يصارع فيه الفريق على الهبوط في الدوري السعودي .

العميد لم يعد يُنافس بقوة كما كان السابق فالفريق يمر بمرحلة صعبة مُنذ الموسم الماضي، فقد كان قريبًا من الهبوط لكن كان هناك تمسك بالأمل الأخير في البقاء حتى نجح لاعبوه في البقاء.

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على جانب آخر نجد أن بداية نادي الشباب هذا الموسم رائعة في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق الصدارة على حساب الهلال حامل اللقب، وذلك بعد أن جمع 14 نقطة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد هو يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الآخر 1442، وذلك على ملعب نادي الشباب.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:45 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب؟

تنقل مباريات كأس العرب للأندية الأبطال على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، وبالطبع ستذاع مباراة الاتحاد ضد الشباب على شاشتها.

لكن إذا لم تتمكن من المتابعة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.