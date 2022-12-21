موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والشباب في قمة دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

سيكون ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مسرحًا لمواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة الاتحاد والشباب، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2022-23.

الاتحاد، صاحب الأرض، عينه على الدخول بقوة في الموسم الحالي من بطولة كأس الملك، وتحقيق الفوز من أجل إبعاد أحد المرشحين الرئيسيين للسير بعيدًا في البطولة.

أما نادي الشباب، فيدخل المواجهة وعينه هو الآخر على تحقيق الفوز، من أجل بداية مثالية لرحلة استعادة اللقب الغائب عن عرين "الليث" منذ آخر تتويج في 2014.

والآن نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والشباب والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23 هو يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الشباب الخميس 22 ديسمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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التشكيل المتوقع للاتحاد..

من المتوقع أن يبدأ نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-2-3-1

عبد الله الجدعاني

مد الله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

إيجور كورونادو - طارق حامد

هيلدر كوستا - رومارينيو - نور الدين البحار

محمد الصيعري

التشكيل المتوقع للشباب

من المتوقع أن يبدأ فيسنتي مورينو المدير الفني لنادي الشباب المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-2-3-1

كيم سيونج جيو

فواز الصقور - سعيد الربيعي - حسان تمبكتي - متعب الحربي

إيفر بانيجا - حسين القحطاني

كارلوس جونيور - كريستيان جوانكا - آرون بوبندزا

سانتي مينا

Shahid