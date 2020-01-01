موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الشباب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب نادي الشباب، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الشباب على ملعبه نظيره الاتحاد، في قمة من قمم كرة القدم السعودية تقام لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن النمور من الفوز بآخر مواجهاتهم في الدوري أمام الوحدة بهدفين لهدف، ليصلوا إلى النقطة الثانية عشر ويحتلون بذلك المركز الرابع بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

أما الشباب ففاجأ الجميع بهزيمة لم تكن متوقعة على الإطلاق من الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، القادسية، بهدفين لهدف، الأمر الذي يُزيد من دوافعهم لاقتناص النقاط الثلاث من كتيبة فابيو كاريلي.

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يحتل الليوث البيضاء المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وكانت مباراة القادسية هي السقوط الأول لهم، لذلك فالتعويض أمام العميد أصبح ضرورة ملحة لاستمرار المنافسة على اللقب كما يحلم النادي العاصمي.

ووجبت الإشارة إلى أن الفريقين سيلتقيان في إياب نصف نهائي كأس العرب بشهر يناير المقبل، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما قبل عصر الكورونا بالتعادل بهدفين لكل منهما.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب هو يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020، الموافق 26 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب نادي الشباب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد والشباب عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.