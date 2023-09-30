موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في ديربي جدة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

مع عودة الأهلي، إلى دوري روشن السعودي، من جديد تعود المتعة في ديربي جدة، في واحدة من أمتع مباريات الكرة السعودية، ويتجدد اللقاء مرة أخرى في الديربي على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن موسم 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الاتحاد يدخل المباراة بعد سقوطه في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام الفيحاء، وهدفه مصالحة جماهيره بحسم الديربي لصالحة، والعودة إلى الانتصارات من جديد لملاحقة الهلال على قمة الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الأهلي، بعد بداية الموسم القوية بدأ في نزيف النقاط في الجولات الماضية، والتي كان آخرها التعادل أمام الاتفاق، ويطمح لتصحيح مساره، وما أجمل أن يكون تصحيح المسار من الديربي، فيستهدف لاعبو الراقي الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من القمة.

ويأتي الاتحاد في المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، بالجولة التاسعة من دوري روشن 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق شاهد..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الأهلي الجمعة 6 أكتوبر 2023

21:00 السعودية ومصر SSC HD الجوهرة المشعة

ما هو تاريخ المواجهات بين الاتحاد والأهلي في ديربي جدة؟

سبق وأن التقى الاتحاد مع الأهلي، في ديربي جدة في 182 مباراة بمختلف المسابقات، الغلبة فيها كانت للأهلي في 68 مرة، بينما فاز الاتحاد في 60، وانتهت 54 مباراة بالتعادل.

وانتهى اللقاء الأول الذي جمع الكبيرين، في عام 1951 بالتعادل السلبي، بينما أكبر فوز في الديربي كان من نصيب الاتحاد الذي تغلب على الأهلي بسبعة أهداف دون رد في عام 1960.

عدد المواجهات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل 182 60 68 54

SHAHID