موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام ضمك في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الاتحاد لاستضافة نظيره ضمك على ملعب الجوهرة المشعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020، الموافق 16 جمادي الآخر 1441، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يسعى للاستفاقة وتحسين نتائجه بعد المعاناة الكبيرة التي يُعانيها هذا الموسم والتي تتضح عند النظر إلى جدول الترتيب، فالاتحاد في المراتب القريبة من الهبوط وبفارق ضئيل مع ابتعاده بشدة عن القمة.

في الوقت نفسه فإن ضمك ليس ندًا هينًا رغم تذيله ترتيب البطولة، فهو نفسه الفريق الذي أوقف سلسلة انتصارات النصر وعرقله، ودائمًا ما يكون خصمًا عنيدًا أمام الفرق الكبيرة.

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مباراة ليست بالسهلة تنتظر الاتحاد الذي يرفع شعار الفوز ولا شيء سواه، فالوضعية الحالية لا تليق باسم ومكانة النادي العريق في كل الأحوال.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - ضمك الجوهرة المشعة الإثنين 10 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

سيفتقد الاتحاد لخدمات التونسي أنيس البدري الذي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع، عدا ذلك لن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر في مواجهة التعاون.

من المنتظر ألا يقوم المدرب بتغيير خطة اللعب التي اعتمدها في مواجهة التعاون وهي 4/1/4/1، ومن المتوقع أن يستعين بخدمات الوافد الجديد ويلفريد بوني لتعويض المصاب أنيس البدري.

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشهراني - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي

رومارينيو - عبد الله المالكي - ليوناردو جيل - عبد العزيز البيشي

ويلفريد بوني

الغيابات والتشكيل المتوقع لضمك

لن يفتقد ضمك لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

من المتوقع أن يبدأ نور الدين بن زكري بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى ومن أمامه خط دفاعي يقوده ماجد هزازي ومنتصف ملعب يتصدره زيزنهو وزيلايا كمهاجم صريح.



التشكيل | 4-2-3-1

شمس الدين رحماني

ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني

محمد أبو سبعان - سامي النعجي

زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر

إيمليانو زيلايا