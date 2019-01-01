موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد رضوان | تويتر

يفتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" أبوابه لاستضافة فصل جديد من فصول الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كان الموسم الماضي كارثيًا على العميد وجماهيره بكل ما تحويه الكلمة من معنى، ففي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عانى النمور من سكرات الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة التي تحسسوا فيها طريق العودة ونجحوا في البقاء في درجة المحترفين، وهذه العودة يمكن أن ننسب فضلاً كبيرًا منها للبطولة الآسيوية التي أعادت الثقة للمونديالي منذ بدايتها، وأحس من خلالها لاعبوه بقيمة القميص الأصفر والأسود.

إذا أردنا وصف بداية الاتحاد لدوري أبطال آسيا لن نجد أفضل من صفة العجيبة، ففي لقائه الأول في دور المجموعات سحق الريان بخماسيةٍ نبهت المنافسين لقيمة العميد، لكنه عاد وسقط في اللقاء الثاني بالأربعة على يد الوحدة وهو ما أربك المحبين، وفي اللقاء الثاني الذي كان مصيريًا في مشوار المونديالي الآسيوي نجح في افتكاك فوزًا صعبًا على لوكوموتيف طشقند بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم واصل الطريق حتى تأهل للدور الثاني كوصيف عن مجموعته القوية.

واجه الاتحاد منافس قوي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا هو ذوب آهن الإيراني، والذي وصل لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الأولى الصعبة على حساب النصر والزوراء والوصل، لكن العميد لم يأبه لشيء إلا لتاريخه الذي تأثر الموسم الماضي وفاز على العنيد الفارسي ذهابًا وإيابًا ووضع اسمه في ربع النهائي.

يرى الكثير من المتابعين للكرة العربية أن الهلال هو الأقوى من المحيط للخليج استنادًا على الأسماء التي يمتلكها وما قدمه الموسم الماضي، والذي كان فيه قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري السعودي لكن الفريق تعرض لهبوط في نهاية الموسم فخطف العالمي منه اللقب.

بدأ الزعيم مشواره في دوري أبطال آسيا في مجموعة يمكن وصفها بمجموعة الموت ضمت الدحيل واستقلال والعين، نجح من خلالها في تقديم نفسه بقوة وتأهل للدور الثاني كمتصدر لها بعد أن جمع 13 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الأحمر القطري الذي صعد كوصيف 4 نقاطٍ كاملة.

كان الهلال في ثمن نهائي الآسيوية على موعد مع كلاسيكو سعودي مع الجار اللدود للاتحاد الأهلي، ونجح في حسم الأمور مبكرًا من الذهاب بالفوز بأربعة أهدافٍ لهدفين، لكن الراقي انتفض في الإياب وحاول تسجيل ثلاثية تاريخية يقتنص بها بطاقة العبور، لكنه لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد فقط فصعد الزعيم على حسابه لربع نهائي دوري أبطال آسيا ضاربًا موعدًا مع جداوي قوي آخر هو العميد.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الاتحاد - الهلال مدينة الملك عبد الله الرياضية الثلاثاء 27 أغسطس 2019،

26 ذو الحجة 1440،

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1



طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الهلال:

سيتم بيع تذاكر مباراة الاتحاد ضد الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع "مكاني"، والذي لا يحتاج سوى للتسجيل في الموقع ومن ثم أختيار المباراة وشراء تذكرة لمقعد من المقاعد الشاغرة،

وجاءت أسعار تذاكر مباراة العميد ضد الزعيم في ذهاب دور الـ8 للبطولة الأقوى آسيويآ كالأتي:

فئات وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الهلال:

الفئة السعر الفئة السعر موحدة عائلات 40 ريال منصة ذهبية أفراد 800 ريال موحدة أفراد 40 ريال منصة فضية أفراد 400 ريال موحدة الواجهة E 150 ريال منصة ذهبية عائلات 800 ريال موحدة الواجهة F-D 100 ريال منصة فضية عائلات 400 ريال بلاتينيوم أفراد 1200 ريال بلاتينيوم عائلات 1200

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا يوجد غيابات في صفوف الاتحاد لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام الهلال.

📸📝حديث المدرب لويس سييرا واللاعب رومارينهو في المؤتمر الصحفي المصاحب لمواجهة #الاتحاد_الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا#اتحاد_اسيا pic.twitter.com/chi2L6XdW2 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 26, 2019

سيدفع المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني لحارسة المرمي، وسيعتمد على حمدان الشمران وسعود عبد الحميد كظهيرين بينهما زياد الصحفي وعبد المحسن فلاته في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز فسيكون كلًا من إميليانو فيشيو وخالد السمري، وأمامهم الثلاثي عبد الإله المالكي، كارلوس فيلانويفا ولويس خيمينيز، والأعتماد على رومارينيو لقيادة الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

حمدان الشمراني - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

إميليانو فيشيو - خالد السميري

عبد الإله المالكي - كارلوس فيلانويفا - لويس خيمينيز

رومارينيو

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يفتقد الهلال لأي من لاعبية بسبب الإصابة أو الإيقاف في مباراته الهامة ضد الهلال بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

📃🗣 #انفوجرافيك_الهلال يرصد أبرز ما ذكره لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "سيباستيان جيوفينكو" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/ZD1C7Mj17E — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 26, 2019

سيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه ياسر الشهراني، على البليهي، جانج هيون سون، محمد الدوسري، وسيدفع بكنو، عبد الله عطيف وسالم الدوسري في خط الوسط وأمامهم سيباستيان جيوفينكو، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء اللاعب الخطير بافيتيمبي جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1