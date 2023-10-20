تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام القوة الجوية في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف الاتحاد، نظيره القوة الجوية العراقي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سابهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

الاتحاد افتتح مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية، بينما الغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سابهان، على الجانب الآخر تعادل القوة الجوية مع سابهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 23 أكتوبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.