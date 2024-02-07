موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نافباخور في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

بدأت مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الاتحاد نظيره نافباخور الأوزبكي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

المباراة الأولى تقام على ملعب المركزي في أوزبكستان وينتظر أن تحفل بالكثير من الإثارة مع الأداء المتطور الذي قدمه نافباخور في دوري المجموعات.

لكن الاتحاد يطمح للوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا، خصوصًا وأنه فقد كثيرًا من حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري السعودي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 15 فبراير 2024 على ملعب المركزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

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