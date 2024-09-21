موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العين في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يحل العين ضيفًا على نظيره الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الاتحاد يريد التتتويج ولا شيء آخر بعد الهزيمة المخيبة من الهلال في الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما العين فيطمح لصنع المفاجأة وإقصاء واحد من أبرز المرشحين للتتويج بالألقاب في المملكة العربية السعودية أيًا ما كان اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العين في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025، هو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شاشة ssc ستجد مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.