موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة جولة جديدة من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الثالثة الاتحاد، والتي يواجه فيها الوحدة على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الأحد 15 سبتمبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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