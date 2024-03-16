موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الاتحاد المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز 4-2 في الدوري السعودي بمباراة تألق فيها المغربي عبد الرزاق حمد الله..

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الفيحاء والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 29 مارس 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء الجمعة 29 مارس 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الأمير عبدالله الفيصل

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