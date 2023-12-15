موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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يعود الاتحاد من جديد إلى أجواء الكرة السعودية من خلال مباراة جديدة يواجه فيها الرائد وذلك بعد إقصاء العميد من كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري.

بدا أداء كتيبة المدرب مارسيلو جاياردو محبطًا للغاية أمام الأهلي، وهو ما لا يبشر أنصار الفريق بالخير فيما تبقى من الموسم.

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لكن رفاق كريم بنزيما يسعون للفوز ولا شيء آخر لضمان ألا تكون التعثرات أكثر صعوبة بعد ذلك في ظل صعوبة مواصلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 23 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC، ستجد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الرائد السبت 23 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر SSC HD الأمير عبد الله الفيصل

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