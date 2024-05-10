تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Saleh Al-Amri IttihadGetty Images
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالاتحادالخليج v الاتحادالخليج

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يحل الاتحاد ضيفًا على الخليج في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الخامس وفقد لقبه بشكل رسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 16 مايو 2024 على ملعب الامير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الخليج - الاتحادالخميس 16 مايو 2024
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDعبدالله الحربيالأمير محمد بن فهد

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين