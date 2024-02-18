تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Karim Benzema Romarinho Ittihad 2023-2024Getty
دوري أبطال آسيا
team-logo
team-logo
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
بلال محمد

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

Al Ittihad v Navbahor NamanganAl Ittihadدوري أبطال آسياNavbahor Namangan

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نافباخور في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

تتواصل مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا، عندما يلعب الاتحاد مع نظيره نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، في أوزبكستان بالتعادل السلبي، وسيسعى العميد، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

ويطمح الاتحاد للوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا، خصوصًا وأنه فقد كثيرًا من حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 22 فبراير 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالبث في السعوديةالملعب
الاتحاد - نافباخورالخميس 22 فبراير 2024،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		beIN Sports AFC
TOD TV		SSC SPORT HD
شاهد		مدينة الملك عبد الله الرياضية

إعلان

اختيارات المحررين