موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

مصعب صلاحمصعب صلاح|
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الإتحادالإتحاد vs الوحدةدوري روشن السعوديالوحدة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

سقط الاتحاد في فخ التعادل مع ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

النمور لم يحافظوا على التقدم بنهاية الشوط الأول وخرجوا بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ليصل الاتحاد إلى النقطة 15.

ويوجه الاتحاد نظيره الوحدة الذي حقق الفوز في الجولة السابعة على الرائد بثنائية نظيفة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الاتحاد - الوحدة

الأحد 16أكتوبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر.

SSC

شاهد VIP

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

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