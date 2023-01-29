موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستقبل استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، مباراة هامة وقوية تجمع بين الطائي والاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2022-23.

الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ببطولة السوبر السعودي، ومن قبلها فوز بالجولة الماضية بالدوري ليصل إلى النقطة 31 في المركز الثالث من سلم الترتيب.

ويواجه الاتحاد نظيره الفيحاء في الجولة المقبلة ويرغب في الاستمرار في الانتصارات قبل انطلاق بطولة السوبر السعودي وذلك للضغط على المتصدر.

أما الطائي، فيعاني في الوقت الأخير ويمر بسلسلة من الهزائم كان آخرها الخسارة من الشباب، ليتجمد رصيده عند النقطة 18 في المركز التاسع.

والآن نتعرف على موعد مباراة الطائي والاتحاد في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الطائي والاتحاد في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 4 فبراير 2023، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءًُ بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الطائي - الاتحاد السبت 4 فبراير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

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