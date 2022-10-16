موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، مباراة الشباب والاتحاد، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الشباب تمكن من تحقيق الفوز على حساب الخليج في الجولة الماضية برباعية نظيفة، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة.

أما الاتحاد، فقد حقق فوزًا صعبًا على الوحدة بهدف دون رد، ليواصل مطاردة فرق الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الشباب والاتحاد في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-23، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 15 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الاتحاد الخميس 15 ديسمبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر. SSC شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

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