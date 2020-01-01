موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الاتحاد لمباراة قوية أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأخيرًا تمكن العميد من التحصل على ثلاث نقاط بعد العودة من توقف كورونا الطويل، وذلك بعد انتصار صعب على الاتفاق بهدف نظيف من توقيع فهد المولد.

النمور يعانون بوضوح هذا الموسم ويتواجدون في مركز قريب من مراكز الهبوط، فيحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الحزم صاحب المركز الرابع العشر الذي يودي بصاحبه إلى الدرجة الثانية.

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على الجهة الأخرى ينافس الفيصلي في اتجاه آخر تمامًا، ويسعى إلى إدراك المفاجأة وخطف المركز الرابع من الأهلي أو على الأقل التواجد بين أفضل 6 أندية في الدوري السعودي.

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي؟

سيلتقي الاتحاد مع الفيصلي مساء الأربعاء 19 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 29 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيصلي؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد والفيصلي مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الفيصلي - الاتحاد مدينة المجمعة الرياضية الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية 1

ما هو التشكيل المتوقع للاتحاد؟

يُعاني الاتحاد من غياب ويليفريد بوني فقط للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام الفيصلي.

وسيبدأ كاريلي بتشكيلته المعتادة حيث جروهي المتألق في حراسة المرمى وحمدان الشمراني بجوار أوفيني في قلب الدفاع مع كريم الأحمدي في منتصف الملعب وفي الأمام فهد المولد ورومارينيو.

التشكيل | 4-3-3

مارسيلو جروهي

محمد العوفي - حمدان الشمراني - برونو أوفيني - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - خالد السميري

فهد المولد - رومارينيو - أنيس البدري

ما هو التشكيل المتوقع للفيصلي؟

لا توجد غيابات في صفوف الفيصلي قبل مباراة الاتحاد ، وسيكون الفريق كامل العدد.

🎥| الفريق الاول لكرة القدم يواصل تدريباته على ملعب النادي بمدينة حرمة #فيديو_الفيصلي pic.twitter.com/rFG14Chw9Y — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) August 12, 2020

سيبدأ ملائكة في حراسة المرمى، قاسم وروسي وسيلفا والحسن في الدفاع، القحطاني وهيلاند وجيليرمي والجبلي وأشرف في الوسط، وسيقود الهجوم ويليام.