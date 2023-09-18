موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، مباراة قوية وهامة ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الاتحاد أمام الفتح.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على نقاط المباراة كاملة لمواصلة الانتصارات، وملاحقة الهلال على صدارة ترتيب الدوري.

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أما الفتح الذي نجح في تحقيق الانتصار في آخر مباراتين، يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والفتح على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الفتح الخميس 21 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الجوهرة المشعة

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