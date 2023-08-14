موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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الإتحاد vs الطائيالإتحاددوري روشن السعوديالطائي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، افتتح الموسم الحالي بقوة ودافع عن لقبه في أولى المباريات بثلاثية دون رد في شباك الرائد، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط للمضي قدمًا في حملة الدفاع عن اللقب.

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بينما الطائي نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب ضمك في الجولة الأولى، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية امام العميد، تساعده في مشواره بالموسم الحالي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الطائي في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 19 أغسطس 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والطائي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتحاد - الطائيالسبت 19 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		الأمير عبد الله الفيصل

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  • 72565كريم بنزيما
  • 7219خاليدو كوليبالي
  • 10882روبرتو فيرمينو
  • 5631نجولو كانتي
  • 13188مارسيلو بروزوفيتش
  • 23893صفقة أخرى
133378 الأصوات

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