موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، افتتح الموسم الحالي بقوة ودافع عن لقبه في أولى المباريات بثلاثية دون رد في شباك الرائد، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط للمضي قدمًا في حملة الدفاع عن اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما الطائي نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب ضمك في الجولة الأولى، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية امام العميد، تساعده في مشواره بالموسم الحالي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الطائي في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 19 أغسطس 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والطائي على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الطائي السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأمير عبد الله الفيصل

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

SHAHID