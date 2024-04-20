موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الشباب ضمن قمة مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور، سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا صعبًا على الحزم في الوقت القاتل، بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الشباب الجمعة 26 ابريل 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC الجوهرة المشعة

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