موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

يفتح استاد الملك فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة هامة وقوية بين الاتحاد والشباب، وذلك يوم الجمعة القادمة 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 28 محرم 1441 هجرياً، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2019-20.

يعيش النمور أيامًا لايحسد عليها، بعد تعرضه لثلاثة هزائم متتالية، حيث خسر العميد أمام الفريق الصاعد حديثًا للدوري ضمك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ثم ودع الفريق دوري أبطال آسيا من الدور ربع نهائي على يد الهلال، بعد أن استطاع الزعيم تحقيق الفوز فى لقائي الذهاب والعودة بثلاثية مقابل هدف، ثم التقى النمور من جديد مع الموج الأزرق فى قمة نارية، استطاع فيها الهلال تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة، وبذلك يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، فحتى الآن خاض العميد 3 مبارايات، حقق فوزًا وحيدًا أمام الرائد، وتعادل مباراة وخسر مثلها.

على الجانب الآخر يحتل فريق الشباب المركز السابع برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وثلاث تعادلات، حيث انتصر على الفتح في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع كل من الفيصلي، النصر وضمك، ويقدم الليث الأبيض حتى الآن مستوى جيد خاصة في تعادله مع العالمي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2019-20.

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موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة

فيديو | التشكيل المثالي للجولة الرابعة من الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الشباب - الاتحاد استاد الملك فهد الدولي الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

يغيب عبدالإله المالكي عن مباراة العميد أمام الشباب فى الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2019-20 بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة الهلال السابقة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني الذي أصبح أساسيًا في الفترة الأخيرة، وسيعتمد على زياد الصحفي ومروان دا كوستا في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز، فسيدفع بعبد المحسن فلاته بدلًا من المالكي بجانب كريم الأحمدي، وأمامهم الثلاثي روماريو، كارلوس فيلانويفا، إيميلانو فيشيو، أما الهجوم فسيقوده ألكساندر بريجوفيتش.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد المحسن فلاته

إيميليانوفيشيو - كارلوس فيانويفا - روماريو

ألكسندر بريجوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

لا يوجد غيابات فى صفوف الشباب بسبب الإصابة، ولا يوجد غيابات بسبب الإيقاف، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب الأرجنتيني جورجي ألميرون لخوض هذه المواجهة الصعبة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب بطريقة (4-1-4-1) مع التركيز والاهتمام بسد ثغرات الفريق الدفاعية، وسيدفع بالثنائي أحمد الشراحيلي ومحمد سالم في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم اللاعب ألفريد ندياي وسيقود الهجوم كريستيان خوانكا ومن خلفه الرباعي دانيلو أسبريلا، عبد المجيد الصليهم، ناصر العمران وصوماليا.

التشكيل | 4-1-4-1