موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرياض في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

حقق الاتحاد فوزًا مهمًا على ضيفه الوصل بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملعب عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مباراة الإياب من دور الـ16 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكان الاتحاد قد حقق فوزًا في الذهاب في المباراة التي أقيمت في الإمارات بهدفين مقابل هدف، مما سهل المهمة نسبيًا على العميد في الإياب، لا سيما وأن الوصل لا يعيش أفضل أيامه في الفترة الأخيرة بعد التراجع الهائل الذي يجعل مسيرة المدرب الروماني ريجيكامب على المحك.

ورغم التفوق الاتحادي في البطولة العربية، إلا أن الفريق على الصعيد المحلي لا يزال يُعاني كثيرًا، مما أدى إلى الإطاحة بالمدرب التشيلي لويس سييرا والتعاقد مؤخرًا مع المدرب الهولندي إيريك تين كات، والذي سبق له وأن حقق إنجازات كثيرة في الإمارات وهولندا.

تين كات سيكون على موعد مع أول مباراة له، عندما يستقبل ملعب الجوهرة المشعة يوم 8 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 11 ربيع الأول هجريًا، مباراة الاتحاد والرياض والتي ستقام في إطار دور الـ 64 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد حاليًا يقبع في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه 9 نقاط فقط جمعها خلال 9 مباريات، في الوقت الذي ينشط فيه الرياض في دوري الدرجة الثانية السعودي ويحتل المركز السادس، مما قد يجعل المهمة الأولى لتين كات سهلة إلى حد كبير.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرياض والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض والقنوات الناقلة

ردود أفعال جماهير الاتحاد على تعيين تين كات.. ما بين الدعابة والإشادة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الاتحاد - الرياض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر لم يحدد بعد KSA SPORTS

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا يُعاني الاتحاد من أي غيابات بسبب الإصابات أو الإيقاف، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بكامل قوته الأساسية خاصة وأن البطولة تُعد هامة للفريق بعد إبتعادهم بشكل كبير عن المنافسة على الدوري السعودي.

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سيبدأ المدرب هنك تين كات، بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة الوصل السابقة، ففي حراسة المرمى فواز القرني وأمامه زياد الصحفي ومروان دا كوستا، سعود عبد الحميد وحمدان الشمراني على الأطراف، ومن أمامهم كريم الأحمدي وخالد السميري والمالكي، ثم الثلاثي فيتشيو وبيجوفيتش ورومارينهو.

التشكيل | 4-3-3