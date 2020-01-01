موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة أبها والهلال في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي يوم الجمعة 31 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 6 جمادي الأخر 1441 هجرياً في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يستعد فريق الاتحاد السعودى لمواجهة فريق الرائد يوم الجمعة 31 يناير 2020 فى ضيافة الأخير على أرض ملعب الملك عبدالله فى مدينة بريدة بالسعودية، ذلك ضمن أحداث الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى السعودى .

رائد التحدي صاحب المركز السادس فى جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، وكانت آخر لقاءاته فى المسابقة أمام أهلى جدة وانتهى اللقاء بفوز الأخير بنتيجة 2-1، حيث تمكن اللاعب محمد فوزير من إحراز هدف التقدم فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء، وتعادل الأهلي فى الدقيقة 84 بهدف أحرزه عمر السومة، ثم تمكن السومة من إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 85، ليرتفع بهذا الفوز رصيد الراقي صاحب المركز الثالث 29 نقطة.

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و كانت آخر لقاءات نادي الأتحاد فى الدوري السعودي أمام العدالة، اللقاء الذي إنتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويحتل النمور المركز 12 فى الجدول برصيد 15 نقطة، ويعد اللقاء القادم بين الرائد والعميد هامًا للفريقين، حيث يسعى الأول لزيادة نقاطه والدخول في المربع الذهبي، بينما يسعى الآخر إلى تحسين نتائجه ووضعه فى الجدول.

موعد مباراة الرائد والاتحاد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الرائد - الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة الجمعة 31 يناير 2020،

6 جمادي الأول 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا توجد غيابات في صفوف الاتحاد للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد أمام الرائد.

📸📝 الفريق الكروي يختتم تحضيراته لملاقاة الرائد دورياً https://t.co/oNN5nzBrZ4 pic.twitter.com/1zu3MKdhD9 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 30, 2020

سيبدأ المدرب بمارسيلو جروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي وأوفيني وجوناس والشنقيطي في الدفاع، جيل والأحمدي والبدري ورومارينيو والبيشي في الوسط، وهارون كمارا في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - برونو أوفيني - جوناس دي سوزا - مهند الشنقيطي

كارليس جيل - كريم الأحمدي

أنيس البدري - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

هارون كمارا

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

سيكون فريق الرائد بلا غيابات للإصبة أو للإيقاف في اللقاء القادم ضد الاتحاد، ومن المتوقع أن يبدأ دوخا في حراسة المرمى، والعامري والفهد وبالوميك والشريمي في الدفاع، وفي الوسط الداودي وفرحان ودجوم، أما الهجوم فسيتواجد به الغامدي وفوزير وزين.

📸| صور تدريبات #الرائد اليوم الخميس قبل الاتحاد pic.twitter.com/zrIDVt4RpY — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 30, 2020

التشكيل | 4-2-3-1