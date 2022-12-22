موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام التعاون في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستقبل ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والتعاون لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة، دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آحر مبارياته على الشباب في كأس الملك والوصول إلى ربع النهائي، ويعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من القمة.

أما نادي التعاون يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب توديع كأس الملك، على يد أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويعمل على مواصلة نتائجه الجيدة في الدوري هذا الموسم للاستمرار في المربع الذهبي..

والآن نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والتعاون والتي تقام ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - التعاون الإثنين 26 ديسمبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

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Shahid