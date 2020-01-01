موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب الملك عبد الله بالبريدة قمة من قمم الكرة السعودية، عندما يلتقي التعاون مع الاتحاد في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة المقرر لها مساء الأربعاء 5 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 11 جمادي الآخر 1441 هجريًا، لها قيمة كبيرة بالنسبة للعميد، الذي يسعى لتحسين مركزه في الدوري بعد التراجع الكبير الذي يعيشه منذ بداية هذا الموسم.

الاتحاد يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط، بينما يعيش سكري القصيم موسمًا مميزًا باحتلاله المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة التعاون - الاتحاد الملك عبد الله بالبريدة الأربعاء 5 فبراير 2020،

11 جمادي الآخر 1441،

18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

سيفتقد الاتحاد لخدمات التونسي أنيس البدري الذي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع، عدا ذلك لن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر في مواجهة التعاون.

من المنتظر ألا يقوم المدرب بتغيير خطة اللعب التي اعتمدها في مواجهة الرائد وهي 4/1/4/1، ومن المتوقع أن يستعين بخدمات الوافد الجديد ويلفريد بوني لتعويض المصاب أنيس البدري.

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشهراني - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي

رومارينيو - عبد الله المالكي - ليوناردو جيل - عبد العزيز البيشي

ويلفريد بوني

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

لن يفتقد التعاون لأي لاعب في مواجهة الاتحاد سواء للإيقاف أو الإصابة، وتعد تشكيلة الفريق جاهزة لتحقيق الانتصار في المباراة المقبلة ومواصلة الزحف لمقدمة الترتيب.

سيواصل البرتغالي فيتور كامبيلوس اعتماده على طريقة اللعب 4/4/1/1 بتواجد كاسيو في حراسة المرمى، والثنائي طلال العبسي وريكاردو ماتشادو في قلب الدفاع، وفي الوسط هناك ساندرو مانويل وبجواره محمد أبو سبعان، على الأطراف كلًا من ناصر الدجاني وبيترولينا، وفي المقدمة هيلدون وأمامه السهلاوي.

صور | 📸#التعاون يواصل تمارينه اليومية ..



عدسة : محمد الشقيران pic.twitter.com/SKuw5JiPeh — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 1, 2020

التشكيل | 4-4-1-1