موعد مباراة الاتحاد ضد أبها، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام أبها، فى الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

واصل فريق اتحاد جدة نتائجه السلبية هذا الموسم، وهذه المرة بعدما تلقى هزيمة جديدة من الوحدة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملعب عبد العزيز بمكة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه النتيجة تُعزز احتمالية إنهاء عقد لويس سييرا مدرب الاتحاد في الفترة المقبلة بعد تفاقم الأزمة والتي بدأت بالخروج من دوري أبطال آسيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ثم عدد من النتائج السلبية في الدوري على رأسها الخسارة من الحزم وضمك وتراجع ترتيب العميد.

فيديو | العميد ينزف - الاتحاد يتلقى الهزيمة الرابعة بالموسم أمام الوحدة

الاتحاد بعد الهزيمة من الوحدة تراجع إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط وبفارق عشر نقاط عن المتصدر الهلال، وهو بالتأكيد مركز لا يأمله جمهور الآتي بعد هذا الكم من التدعيمات الذي قامت به الإدارة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وربما كان القدر رحيمًا بالاتحاد، فجدول مبارياته سيضعه في مواجهة في المتناول إلى حد ما أمام فريق أبها والذي يقبع في المركز العاشر برصيد 7 نقاط ولازالت له مباراة متبقية، فسيلتقي العميد به يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 28 صفر 1441 هجريًا على ملعب الجوهرة المشعة.

موعد مباراة الاتحاد ضد أبها والقنوات الناقلة

بريجوفيتش يتمرد على الاتحاد ويعاند سييرا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الاتحاد - أبها الجوهرة المشعة الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩،

٢٨ صفر ١٤٤١،

١٧:٢٥ بتوقيت مصر

١٨:٢٥ بتوقيت السعودية لم يحدد KSA SPORTS

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لن يفتقد الاتحاد لأي من لاعبيه في مباراة أبها بالجولة الثامنة من الدوري السعودي سواء للإصابة أو للإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب محمد العبدلي الذي تولى تدريب الفريق مؤقتًا خلفاً للمدرب خوسيه لويس سييرا الذي تمت إقالته.

سيدفع المدرب محمد العبدلي بالحارس فواز القرني، وسيعتمد على زياد الصحفي وعبد المحسن فلاته في قلب الدفاع، وسيتواجد كارلوس فيلانويفا وكريم الأحمدي كثنائي ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبد الرحمن العبود، إيمليانو فيشيو وحمدان الشمراني، وفي الأمام سيتواجد رومارينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد

كارلوس فيلانويفا - كريم الأحمدي

حمدان الشمراني - إيمليانو فيشيو - عبدالرحمن العبود

رومارينيو

الغيابات والتشكيل المتوقع لأبها

لن يفتقد الفريق لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة العميد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

📸| صور من تمارين الفريق الأول بـ #نادي_ابها اليوم الثلاثاء . pic.twitter.com/RM5ExgriDI — نادي أبها السعودي (@abhaFC) October 22, 2019

سيخوض عبد الرزاق الشابي مدرب فريق أبها بالتشكيلة المعتادة للفريق، وسيدفع بالحارس علي محمدي وأمامه كلٌا من أمين عطوشي وأحمد جمال الحبيب في قلب الدفاع، وأمامهم الثنائي روبن جابرييل وكريم العواضي، ويقود صالح آل عباس خط هجوم الفريق وخلفه كلٌا من سمحيان ضيدان، سعد بقير، أحمد مصطفي.

التشكيل | 4-5-1