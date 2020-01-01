موعد مباراة الإنتر ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر ضد نابولي في كأس إيطاليا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

يستعد عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة هامة في نصف نهائي كأس إيطاليا بين نادي الإنتر ضد نادي نابولي في أحد أهم مباريات الموسم لكلا الفريقين بعد انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 1/0 لصالح النابولي ، من أجل التحضير للتويج ببطولة كبيرة في هذا الموسم الذي يشهد منافسة قوية في الكرة الإيطالية وذلك الموافق 5 مارس 2020 ميلادياً، والموافق 11 رجب 1441 هجرياً

ومع الظروف التي تُحيط بإيطاليا حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا أصبحت المباراة بالإضافة إلى البطولة مُهددة بالإلغاء فالإتحاد الإيطالي قام بتأجيل العديد من المباريات بسبب الوباء بعد تحذيرات من وزارة الصحة

نادي الإنتر يدخل هذه المباراة برغبة كبيرة في تعويض النتيجة وعدم الخروج من الكأس في ظل صعوبة المنافسة على الدوري الإيطالي وإحتمالية إلغائه، وفي المقابل الفريق يسير بشكل جيد في الدوري الأوروبي حيثُ سيقابل في دور الستة عشر فريق خيتافي لذلك مازال الأمل متواجد للفوز بثلاثية محلية قد تضيف للفريق الإيطالي الكثير من الإبهار.

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في المقابل نادي نابولي عانى كثيراً هذا الموسم على المستوى المحلي مع كارلو أنشيلوتي في بداية الموسم ثم تذبذب أداء كبير مع جاتوزو في الوقت الحالي حتى تراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول، أما على المستوى الأوروبي فقد ظهر الفريق بشكل جيد للغاية أمام برشلونة في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا فقد انتهت بالتعادل 1/1

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الإنتر ضد نابولي بالإضافة إلى الغيابات والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة الإنتر ونابولي والقنوات الناقلة

المباراة الملع الموعد القناة الناقلة الإنتر - نابولي سان باولو الخميس 5 مارس 2020،

11 رجب 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية rai1 tv

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

سيفتقد الإنتر للعديد من اللاعبين للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 الذي بدأ يعتمد عليها بعد ضم إريكسن، بتواجد هاندانوفيتش في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي دي فري، باستوني وشكرينيار وفي خط الوسط موسيس، باريلا، فينسيو، إريكسن وآشلي يونج وفي المقدمة لوكاكو وإسبوسيتو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

جودين - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- كاندريفا

روميلو لوكاكو - أليكسيس سانشيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

سيغيب عن نادي نابولي النجم الجزائري فوزي غولام بالإضافة إلى كيفين مالكيوت

سيعتمد المدرب جاتوزو على طريقة 4/3/3 معتمداً على سرعات بوليتانووإنسيني بالإضافة إلى قدرات ميليك الهجومية بالإضافة إلى ثلاثي الوسط لوبتكا وديم وزلينسكي ثم رباعي الدفاع لورينزو وماكسيموفيتش وكوليبالي وروي خلفهم في حراسة المرمى أوسبينا

التشكيل | 4-3-3

ديفيد أوسبينا

جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيتش - كويبالي - ماريو روي

ستانيسلاف لوبتكا - ديجو ديم - بيوتر زيلينسكي

ماتيو بوليتانو- ميليك - لورينزو إنسيني