موعد مباراة الإمارات والبحرين الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الإمارات الودية أمام منتخب البحرين استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا، والمقرر لها على ملعب آل مكتوم بمدينة دبي..

يستقبل منتخب الإمارات شقيقه البحريني وديًا يوم الإثنين المقبل على ملعب آل مكتوم، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس أمم آسيا.

وأقر الاتحاد الآسيوي بتأجيل التصفيات إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة كورونا، ما جعل المنتخبات تلجأ لمباريات ودية استعدادًا لعودة المباريات الرسمية المتوقع أن تكون في مارس المقبل.

منتخب الإمارات استطاع أن يحول تأخره أمام طاجيكستان إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، في أول انتصار يحققه تحت قيادة المدرب الجديد خوسيه لويس بينتو.

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على الجهة الأخرى حقق منتخب البحرين فوزًا كبيرًا على منتخب لبنان بثلاثة أهداف لهدف، ويأمل في أن يُكرر انتصاره عندما يسافر إلى دبي لمواجهة الأبيض.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الإمارات والبحرين وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الإمارات والبحرين؟

موعد مباراة الإمارات ومنتخب البحرين هو الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، الموافق 1 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب آل مكتوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت البحرين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والبحرين؟

من المقرر أن تنقل قنوات دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية المباراة، كما يمكن لمتابعي موقع جول متابعة البث الكتابي الذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الإمارات - البحرين الإثنين 16 نوفمبر 2020،

1 ربيع الآخر 1442،

18:00 الإمارات، 17:00 البحرين أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية آل مكتوم

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوسيه لويس بينتو على التشكيل الآتي: