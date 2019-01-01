موعد مباراة الإمارات القادمة ضد ماليزيا في تصفيات كأس العالم

تعرف على موعد مباراة منتخب الإمارات القادمة ضد ماليزيا في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقل لها..

واصل منتخب الإمارات التخبط، وهذه المرة بهزيمة مخيبة للآمال من منتخب فيتنام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

هذه هي الهزيمة الثانية للإمارات، فكانت الأولى من منتخب تايلاند في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، مما يضع كتيبة المدرب الهولندي فان مارفيك في حالة من الضغوطات في ظل تعقد الموقف إلى حد ما في المجموعة.

بعد الهزيمة من منتخب فيتنام، تراجع منتخب الإمارات ليكون في المركز الثالث برصيد ست نقاط، في الوقت الذي يتصدر فيه منتخب فيتنام برصيد 10 نقاط يليه منتخب تايلاند برصيد 7 نقاط بعد لعب الجميع 4 مباريات.

يجب الأخذ في الاعتبار أن منتخب الإمارات قد خاض مباراة فيتنام لشوط كامل وهو بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد خليفة الحمادي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وهو ما يمكن من خلاله تفهم أبعاد الهزيمة بشكل عام.

في الوقت نفسه، فإن منتخب الإمارات سيكون على موعد صعب وحاسم مع منتخب ماليزيا في مباراة من المقرر إقامتها يوم 23 مارس 2020، الموافق 30 شعبان 1441 هجريًا، ضمن الجولة السابعة من منافسات التصفيات.

ستكمن أهمية وصعوبة هذه المباراة في أن منتخب ماليزيا حاليًا يتساوى في النقاط مع الإمارات برصيد 6 نقاط لكل منهما، مع وجود فرصة لماليزيا في أن تتخطى أولاد زايد حال الانتصار على إندونيسيا متذيلة المجموعة يوم الثلاثاء المقبل.

كتيبة فان مارفيك تواجه شبح الغياب عن كأس آسيا على أقل تقدير إن لم تقم بتحسين وضعها، مما يضع كثير من الضغوطات قبل مباراة ماليزيا والتي ستكون خارج الديار كمباراتي تايلاند وفيتنام أيضًا، مما يزيدها صعبة بكل التأكيد.

لنتعرف الآن على موعد مباراة الإمارات ضد ماليزيا والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة الإمارات ضد ماليزيا والقنوات الناقلة

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