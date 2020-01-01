موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الموسم الجديد من الدوري المصري 2020-21 في الجولة الأولى، وما هي القنوات الناقلة؟

في المباراة الافتتاحية له بالدوري، الأهلي حامل لقب الدوري المصري وبطل أفريقيا وبطل كأس مصر، يستضيف نادي مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

يخوض الأهلي اللقاء بروح وثقة عالية جدًا وبقوة كبيرة، ويسعى لتحقيق أول فوز له في الموسم الجديد بعد موسم أكثر من رائع، كاد أن يحقق لقب الدوري بلا هزيمة لولا خسارته أمام الزمالك بنتيجة 3/1.

وعلى الجانب الآخر مصر للمقاصة يسعى ولو للحصول على نقطة حتى لا يبدأ موسمه بخسارة، وبالطبع أمام فريق كبير كالأهلي بطل القارة الحالي،من المتوقع أن يلعب مصر للمقاصة مباراة دفاعية لمحاولة الخروج بتعادل بنكهة الفوز.

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في هذا التقرير من جول نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر للمقاصة وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة؟

يلتقي النادي الأهلي مع نادي مصر للمقاصة باستاد الأهلي يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي ومصر للمقاصة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - مصر للمقاصة ستاد الأهلي الأحد 13 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع للأهلي

لا توجد غيابات مؤثرة بالأهلي الآن ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني موسيماني على الشناوي في حراسة المرمى وبدر بانون محمد هاني في الدفاع وعمرو السولية وقفشة في وسط الملعب وفي الهجوم صلاح محسن.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول

عمرو السولية - حمدي فتحي

حسين الشحات - مجدي قفشة - طاهر محمد

صلاح محسن