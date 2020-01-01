موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة الكبيرة؟

يستقبل الأهلي على ستاد القاهرة ضيفه بيراميدز، في قمة من قمم كرة القدم المصرية تجمع بينهما لحساب الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

هذه هي المباراة الأخيرة للقلعة الحمراء على الصعيد المحلي قبل التوجه إلى المغرب لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي البطولة الأهم والهدف الأكبر هذا الموسم، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حسم لقب الدوري لصالحه منذ مدة طويلة ويقبع في الصدارة برصيد 85 نقطة وبفارق يزيد عن عشرين نقطة عن أقرب الملاحقين، في وقتٍ لم يفقد فيه بيراميدز الأمل في اقتناص المركز الثاني من منافسه الزمالك.

المزيد من الفرق

النادي الحديث فاز بصعوبة شديدة على نادي مصر الهابط للدرجة الثانية بهدفٍ نظيف، ليحافظ على آماله نظريًا في الحصول على الوصافة، لذلك فهو سيدخل مباراة الأهلي بكل قوة بغية ثلاث نقاط لا تقبل التهاون لتحقيق هدفهم بالمشاركة في أكبر البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ولا تُنسى بالطبع الإثارة المتوقعة والتقليدية في مباريات الفريقين على مدار آخر سنتين، وقد تزيد هذه المرة كون بيراميدز قد خطف ثلاثة نجوم من نجوم الأهلي مؤخرًا وهم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

في هذا التقرير من جول نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز وما هي القنوات الناقلة؟

فيديو: ملخص مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2020

ما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

تقام مباراة الأهلي أمام بيراميدز مساء الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر 2020، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي وبيراميدز على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.