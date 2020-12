موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستقبل الأهلي على ملعبه وي السلام ضيفه الاتحاد السكندري، في مباراة نارية يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن يلتقي المارد الأحمر مع الزمالك في ديربي الكرة المصرية الأكبر، إلا أن السلطات الأمنية قررت تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

عوضًا عن مواجهة الفارس الأبيض سيلتقي الأهلي مع الاتحاد، الذي يعيش حالة مميزة رفقة مدربه حسام حسن، بعد فوزه على بيراميدز وتعادله مع سموحة بالجولتين الماضيتين.

كتيبة بيتسو موسيماني بدورها لم تتلق أي هزيمة أو تفقد أي نقاط حتى الآن، ففي أول جولتين فازت على مصر المقاصة وغزل المحلة، ومؤخرًا فازت على سونيديب في دوري أبطال إفريقيا بالنيجر بهدف نظيف.

مباراة تحمل طابع ثأري بالنسبة للاتحاد بعد أن تمكن بطل إفريقيا من الفوز عليه في نصف نهائي كأس مصر باللحظات الأخيرة الشهر الماضي بهدفين لهدف في السويس.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري هو الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، بملعب الأهلي وي السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والاتحاد على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

يغيب عن الأهلي الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة للإصابة بكورونا، كما لن يتواجد موسيماني على دكة البدلاء للسبب ذاته.

ومن المتوقع أن يلعب بطل إفريقيا بالتشكيل الآتي:

🎊 𝑀𝑒𝓇𝓇𝓎 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝓂𝒶𝓈 🎊 to all our fans around the world may you all have a blessed one🎁♥️🎉#MerryXmas #HappyHolidays pic.twitter.com/muYFMWFieX