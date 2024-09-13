موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وضمك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

الأهلي هذا الموسم لم يقدم المستويات الذي ينتظرها منه جمهوره، وسيدخل مباراة ضمك متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، بهدف تحقيق الانتصار الثاني له هذا الموسم، وبداية طريقة المنافسة على اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وضمك في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 20 سبتمبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي وضمك على شاشتها.

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