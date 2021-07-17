موعد مباراة الأهلي القادمة ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد البنك الأهلي المؤجلة من الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف النادي الأهلي البنك الأهلي في أولى مباريات عودته للدوري المصري الممتاز، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 من عمر الدوري.

فاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وذلك بعد سحق كايزر تشيفز في النهائي بثلاثيةٍ نظيفة.

أما في آخر مبارياته في الدوري المصري، فاز على مصر المقاصة بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاطٍ عن الزمالك المتصدر.

صعد البنك الأهلي للدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وكعادة غالبية الفرق الصاعدة، فالفريق قريب من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو يوم الخميس 22 يوليو 2021، وستقام في ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والبنك الأهلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.